Jandarma aranan 522 kişiyi yakaladı, 14 tabanca ele geçirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da jandarma, temmuz ayında yaptığı denetimlerde aranan 522 şahsı yakaladı, 14 tabanca ele geçirdi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, 01-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 95 bin 711 şahıs, 47 bin 171 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 5 şahıs yakalandı, 21 kayıp şahıs bulundu ve 14 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 62 adet mühimmat, 6 adet kesici/delici alet ele geçirildi. Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Trafik timlerince 44 bin 172 araç sürücüsü kontrol edilmiş, bin 437 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulanmış, 250 araç trafikten men edilmiş, 24 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, bin 464 araç sürücüsüne trafik kuralları hususunda eğitim verilmiştir.”