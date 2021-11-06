banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Xavi Hernandez, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu
Xavi Hernandez, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!

Jandarma anneleri, anneler çocukları kurtaracak

Aksaray’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında annelere eğitim veren jandarma ekipleri, anneler aracılığı ile gençleri uyuşturucu belasından kurtarmayı amaçlıyor.

Asayiş 06.11.2021, 11:58
Jandarma anneleri, anneler çocukları kurtaracak

Aksaray’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında annelere eğitim veren jandarma ekipleri, anneler aracılığı ile gençleri uyuşturucu belasından kurtarmayı amaçlıyor.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amaçlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında, Aksaray’da köylerde ve beldelerde narkotik eğitimi veren jandarma ekipleri, annelerle bir araya geliyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman ekipler, köy köy, belde belde gezerek eğitimlerini sürdürüyor. Köy ve beldelerde meydanlarda anneler ile buluşan jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan çocuklarda rastlanan hal ve hareketler, fiziksel belirtiler ve gıda tüketimine kadar tüm belirtileri bir bir anlatıyor. Belirtilerin gözlenmesi halinde öncelikle jandarmaya haber verilmesi gerektiğini anlatan ekipler, uyuşturucunun temin edilmesi hususunda araştırmaların yapılacağını, sağlık ekiplerince de gençlerin gerekli görülmesi halinde tedavi sürecinin başlatılacağını anlattı.

“Kaybetme lüksümüz olmayan bir şey varsa genç kitlemizdir”

Eğitime katılarak bilgiler alan Saratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Handan Ergünenç (39), eğitimlerin son derece verimli olduğunu belirterek, “Bugün jandarmamız çok güzel bir eğitim gerçekleştirdi. Bir eğitimci olarak öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Toplumumuzda asla kaybetme lüksümüz olmayan bir şey varsa o da genç kitlemizdir. Genç kitlemizin de anne karnına düştüğü andan itibaren en büyük gözetleyici ve koruyucusu annelerdir içgüdüsel olarak. Bugün burada hem çalışan annelere hem de ev hanımlarına çok güzel bir eğitim verildi. Eğitimin konusu uyuşturucu bağımlılığıydı ve uyuşturucu maddesini tanımaktı. Uyuşturucu kullanma eğilimi olan veya kullanan gençlerde oluşan belirtilerin anneler tarafından tespit edilebilmesi yeteneğini onlara aşılayabilmekti. Annelerimiz bu konuda bilinçlendiler ve bundan sonrasında artık uyuşturucu kullanan gençlerimizin daha fazla önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda kaymakamlığımıza, jandarmamıza, Aksaray Valiliğimize teşekkür ediyorum” dedi.

Dört çocuk annesi Gönül Kaplan (54) ise “Tabii ki de çok faydalı oldu. Keşke bu tür eğitimler sık sık verilse, gündeme gelse. Ben 4 çocuk annesiyim, bilmiyordum çocuklarda nasıl değişiklik olacağını. Ama bundan sonra daha çok takip edeceğim, daha çok üzerlerinde kontrollü olacağım. Çok faydalı bir şey oldu. Jandarmamıza böyle bir proje hazırlayıp sunduğu için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Saratlı Belde Belediye Başkanı Zeki Türker (49) de jandarma ekiplerinin sürekli olarak eğitim verdiğini belirterek, “Jandarma ekiplerimiz sürekli köylerimize kasabalarımıza geliyor. Burada her alanda bizlere eğitimler veriyor. Şimdiki eğitim de narkotik eğitimiydi ve halkımız bilinçlendi, çok iyi oldu. Gerçekten emeklerine, yüreklerine sağlık” diye konuştu.

Eğitimlerin ardından annelere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Bursaspor 10 14
10. Gençlerbirliği 10 14
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6