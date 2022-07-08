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Jandarma, anız ve orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor

Kırklareli İl Jandarma ekipleri, son zamanlarda artan anız ve orman yangınlarına karşı 7/24 saat dron ile denetim yapıyor.

Asayiş 08.07.2022, 20:18
Jandarma, anız ve orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor

Kırklareli İl Jandarma ekipleri, son zamanlarda artan anız ve orman yangınlarına karşı 7/24 saat dron ile denetim yapıyor.

Son dönemlerde artan anız ve orman yangınlarına karşı tedbirler arttırıldı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinatörlüğünde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın riski yüksek alanlarda hem karadan hem de havadan 7/24 saat dron ile denetim yapıyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Faaliyetler çerçevesinde sahada rastlanan çiftçilere yüz yüze bilgilendirmeler de yapılırken SMS’lerle muhtarlar ile vatandaşlar sık sık ikaz edilmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gecikmeksizin ihbarda bulunmaları istenmekte. Ayrıca il genelinde ana ve tali yollarda trafik denetimleri yapan Jandarma Trafik Timlerince durdurulan sürücü ve yolcular uyarılarak seyahat esnasında ve molalarda çevreye sigara izmariti ile çöp atmamaları hatırlatılmaktadır” denildi.

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