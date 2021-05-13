Jandarma 51 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızları yakaladı

Antalya’da jandarma ekiplerinin, 2 ayrı enerji ve nakil hatlarından hırsızlık olayıyla ilgili 51 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek yakaladığı 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi’nde 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yaşandı. Hırsızlığın yaşandığı bölgede bir görgü tanığının olayın gerçekleştiği yer ve saatte kırmızı renkli bir araç gördüğü, plakasının olmadığı ve aracın ön camında yazı olduğunu beyan etmesi üzerine, jandarma tarafından bölgede şüpheli araca yönelik kamera araştırmasına başlanıldı. 51 kamera ayrı ayrı incelenirken araç sürücüsü olarak değerlendirilen şahsın kullandığı sosyal medyada yaptığı paylaşımlar incelendi. Görgü tanığının tarifine uyan aynı araç ile paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli araç sürücüsünün ikametinde ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayı faillerinin araç sürücüsü E.Ş. ve araçta olduğu değerlendirilen E.D., E.E ve M.A.H isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısın aracında yapılan arama sonucu kablo kesmeye yarayan kerpeten ve kablo parçacıkları tespit edildi. Alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.