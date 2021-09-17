banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

Jandarma 250 litre ev yapımı içki ele geçirdi

Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 250 litre ev yapımı içki ele geçirdi.

Asayiş 17.09.2021, 14:37
Jandarma 250 litre ev yapımı içki ele geçirdi

Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 250 litre ev yapımı içki ele geçirdi.

Bahçelievler Mahallesi’nde bir adrese operasyon yapan jandarma ekipleri, ev yapımı 250 litre içki ve içki yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirdi. Kaçak şekilde üretilen içkilere imha edilmek üzere el konulurken M.N. adlı bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0