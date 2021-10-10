Jandarma 24 saat geçmeden olayı aydınlattı: Güneşte kalmasın diye köpeği römorka bağlamışlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde römorkun arkasına bağlanan bir köpeğin traktör sürücüsü tarafından fark edilmeden metrelerce sürüklenmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen sürücü serbest kaldı. Jandarma ekiplerinin ulaştığı yaralı köpeğin sahibi, hayvanı güneşte kalmaması için römorka bağladığını ve traktörün gittiğini fark edemediklerini ifade etti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına bağlı bir köpeğin sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fark etmeden sürüklemiş

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Avcı da olay yerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili traktör sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı. H.Ö. ifadesinde köpeği sonradan fark ettiğini ve ipini söküp köpeğe su verdiğini ifade etti.

Köpeğin sahibi güneşte kalmasın diye bağlamış

Jandarma ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından 24 saat geçmeden sürüklenen köpeğe ve köpeğin sahibine de ulaştı. Yaralı köpeğin sahibi, köpeği güneşte kalmaması için oraya bağladığını ve traktör hareket ederken fark edemediklerini söyledi.

Mahkemeye sevk edilen traktör sürücüsü H.Ö. ise serbest kaldı.

Olay

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, traktörün arkasına bağlanan bir köpek, metrelerce sürüklendi. Sürüklenen köpek, arkadan seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.