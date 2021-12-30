Jandarma 2021 yılında zehir tacirlerine göz açtırmadı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında uyuşturucu madde ve sahte alkol satışı yapan zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında uyuşturucu madde ile sahte alkol satışı gerçekleştiren şüphelilere karşı yürüttükleri faaliyetleri paylaştı. Jandarma ekiplerinin sorumluluk sahasında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 317 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 5 bin 38 gram esrar, 2 bin 666 kök kenevir, 307 uyuşturucu hap, 51 uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmaya yarayan aparat, 22 tabanca, 19 av tüfeği ve 25 bin 623 litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan, 757 şüpheli şahıs hakkında da idarî işlem gerçekleştirildi.