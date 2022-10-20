Jandarma 2 kilo 152 gram esrar ele geçirdi: 2 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda 2 kilo 152 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi ile 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Altunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele dahilinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgi üzerine M.K.(28) ve A.Y.’nin (31) evlerine ve evin eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 152 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Terme Adliyesine sevk edildi.