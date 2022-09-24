Jandarma 2 bin 258 litre kaçak içkiye el koydu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi göz altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde sahte, kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin işyerinde yapılan aramada; 2 bin 228 litre şarap, 20 litre rakı ve 10 litre etil alkol olmak üzere toplam 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Y.K. gözaltına alındı ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.