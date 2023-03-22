Jandarma 15 hırsızlık olayını aydınlattı

Ankara’da meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayını aydınlatan jandarma, 17 şüpheliyi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-20 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda Etimesgut, Mamak, Sincan, Gölbaşı, Çankaya, Polatlı ve Ayaş ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili yakalanan 17 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 5 şüpheliyi yakalamak için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.