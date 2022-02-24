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Jaguar’lı çifte cinayette 5 kişiye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine ilişkin olayda iddianame hazırlandı. İddianamede Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında ‘töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Asayiş 24.02.2022, 12:50
Jaguar’lı çifte cinayette 5 kişiye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine ilişkin olayda iddianame hazırlandı. İddianamede Adalet Bike’nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında ‘töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Haziran 2021’de Büyükçekmece’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede maktul Gökhan Denli’nin kesici alet ile 7 adet kurşun yaralanmasından dolayı, Adalet Bike’nin ise derin kesi ve sürtünmeye bağlı yaralanmalar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Eşinin telefonundaki konum bildirimini takip etmiş

Mahmut Bike alınan ifadesinde Adalet Bike’nin resmi nikahlı eşi olduğunu söyleyerek “2 çocuğumuz bulunmaktadır. Kendisi ev hanımıdır. Ben 2021 yılının Ocak ayında cezaevine girdim, Mayıs ayında tahliye oldum. Eve döndüğümde eşimin telefonuna mesaj geldi. Gökhan Denli isimli şahısla mesajlaşmalarını gördüm. Eşimin Şubat ayından beri bu şahsa sevgi mesajları attığını gördüm. Gökhan isimli şahsın evime girdiğini ve eşimle birlikte olduğunu anladım. Eşime sordum ‘mesajlar bana ait değil’ dedi. Gökhan’ı tanımadığını söyledi. Sonra ben eşimin abisi Selahattin ile görüştüm. Mesajları okuttum. Eşime ‘seni Allah’a havale ediyorum’ diyerek evden çıktım. Eşim ile abisi Selahattin evde kaldılar. Bahçelievler ilçesindeki babamın ikametine geçtim. Durumu babamlara anlattım. Kardeşim Fırat’a ise eve gidip çocukları almasını söyledim. Fırat yanında biriyle çocukları alarak eve getirdi. Ben eşime ‘seni boşayacağım’ dedim. Ara ara konuşmalarımız oldu eşimle. Eşimin telefonu bu süre zarfında bendeydi. 20 Haziran günü eşimin telefonunun bende olması nedeniyle telefonuna kendisinin kullanmış olduğu akıllı saatten konum bildirimi geldi” dedi.

Jaguar marka araç ile cinayetin yaşandığı yere gitmişler

Konumu açtığını söyleyen Mahmut Bike “Konum, Büyükçekmece Gölü’nü gösteriyordu. Bir müddet sonra sinyal kesilince eşimin intihar ettiğini düşünerek eşimin abisi Selahattin’i aradım. Olayı anlattım. Kendisi evde olmadığını söyledi. Ben ‘sen yakınsan geç bende geçiyorum’ dedim. Kardeşim Fırat’ı aradım. Fırat Jaguar marka araç ile geldi. Konumun bulunduğu yere hızlıca geçmeye çalışırken, eşimin abisi Selahattin’i aradım. Kendisine ‘kız kardeşinin başına eğer bir şey gelmediyse bu saatte dışarıda ne işi var çocuklarımı kardeşine nasıl emanet edeyim gel kendi gözlerinle gör’ dedim. Ardından Selahattin ile buluşarak konumun olduğu yere gittik. Büyükçekmece Sahil’e park ettik. Selahattin ile birlikte Adalet’i ararken, kardeşim Fırat beni aradı ‘yengem kapalı bir kadın ve yanında bir adamla araçların olduğu yere geldi’ dedi. Eşimle karşı karşıya gelince ‘bu adamla ne işin var’ dedim. Yanında bulunan erkek bana ‘hayırdır lan sen kimsin’ diye bağırdı. Ben de ‘asıl sen kimsin yanındaki kadın benim eşim’ dedim. Bunun üzerine bana ‘p... karına sahip çıksaydın ananı karını’ dedi. Küfürden sonra birbirimiz ile boğuşmaya başladık. Kendisi iri yapılı olduğu için gücüm yetmedi. Şahsın elinde bıçak vardı, elimden yaralandım. Furkan’ın yardımıyla şahsın elinden bıçağı aldım. Bıçağı erkek şahsa rastgele salladım. Daha sonra silahımla Gökhan’a ateş ettim. Gökhan yere düşünce korktum ve Selahattin’in olduğu yere gittim. Selahattin eşim Adalet’i araca bindirdi. Kardeşim Fırat ve arkadaşı Furkan araca bindiler. Biz de Selahattin’in aracına bindik. Biz E-5 istikametine doğru giderken kardeşim Fırat da Jaguar marka araçla arkamızdan geliyordu. Bir müddet ilerledikten sonra Selahattin bana ‘karın ile olayınızı kendi aranızda halledin beni burada indir’ dedi. Sonra Selahattin araçtan indi. Sonra aracın arka kapısının açıldığı fark ettim, eşim araçta yoktu. Bir müddet ilerledikten sonra Adaletin araçtan atladığı yere döndüğümde ambulans ve polisleri gördüm, telaşla geri dönüş yaptım. Benim eşimi ve Gökhan’ı öldürme kastım yoktu. Bu olayın yaşanmasından dolayı pişmanım” dedi.

Lüks araç ile Adalet Bike’nin üzerinden geçmişler

İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında sanıkların aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Maktul Gökhan Denli’yi Mahmut Bike’nin bıçakla ve silahla öldürdüğü iddianamede anlatıldı. Sanıkların maktul Adalet Bike’yi şüpheli Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra E-5 güney yol sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike’nin idaresindeki Jaguar marka araç ile maktulün üzerinden geçerek öldürdükleri belirtildi. Mahmut Bike, Fırat Bike, Öznur Erbek, Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında ‘töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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