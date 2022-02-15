İzzet Çapa’dan Muharrem Sarıkaya tepkisi

Muharrem Sarıkaya’nın yeniden görevine dönmesine tepki gösteren medya ve magazin dünyasının ünlülerinden İzzet Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’Böyle rezilce tokatlayan birini, kusuruma bakmasınlar izlemeye tahammül edemem. Bu da benim tercihim’’ ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 ay önce canlı yayında İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 2 aydır yazılarına ara veren Sarıkaya, ikinci şans başlıklı yazısı ile okuyucularıyla tekrar buluşması tepkilere sebep oldu.

İzzet Çapa’dan tepki

yazılarına tekrar başlaması üzerine Muharrem Sarıkaya’ya sosyal medyadan tepki yağdı. Medya ve magazin dünyasının ünlü isimlerinden İzzet Çapa da, twitterden yaptığı paylaşım ile Sarıkaya’ya tepkisini dile getirdi.

Çapa, yaptığı paylaşımda, ’’Karar kendi tercihleridir... Bir şey diyemem...Ama bundan sonra bu beyefendiyi ekranda gördüğüm anda kanalı değiştiririm... Birini böyle rezilce tokatlayan birini, kusuruma bakmasınlar izlemeye tahammül edemem... Bu da benim tercihim..’’ ifadelerini yer aldı.

Çapa’ya destek

Çapa’nın Sarıkaya’ya tepki paylaşımına bir çok sosyal medya kullanıcısı da destek verdi. Çapa’nın paylaşımın altında yer alan ’’Tokatlayanı ödüllendirmişler demek ki... Başka nasıl anlaşılabilir ki bu tavır? Bu ülkede herşey olursun sadece rezil olmazsın’’ yorumları dikkat çekti.