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İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de inşaat halindeki binanın zemin katındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 16.06.2022, 18:14
İzolasyon malzemeleri alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de inşaat halindeki binanın zemin katındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda inşaat halindeki binanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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