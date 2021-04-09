Samsun’da bir günde 91 bin 368 kişinin HES kodu sorgulandı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişiye idari işlem uygulandı.

8 Nisan Perşembe günü 91 bin 368 kişinin HES kodu sorgulandı. İzolasyon kuralını ihlal eden 14 kişiye idari işlem uygulandı. Korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları yapıldı. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 81 bin 355 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. izolasyon kuralını ihlal eden 10 kişi yakalandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 625 kişi ikametlerinde denetlendi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 10 bin 13 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi yakalandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 550 kişi ikametlerinde denetlendi. İzolasyon tedbirini ihlal eden 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

34 aranan kişi yakalandı

8 Nisan tarihinde Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile Samsun’a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında; 28 bin 571 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 34 aranan kişi tespit edildi. 6 kişiye adli işlem yapıldı. 27 kişiye idari işlem yapıldı. 32 bin 565 TL para cezası uygulandı. 1583 araç kontrol edildi. 9 araca cezai işlem yapılarak 9 bin 905 TL para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edilmiş, 1 aranan araç bulundu. 645 iş yeri kontrol edildi. 9 adet kesici/delici alet, 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Trafik yönünden 1957 araç ve sürücü kontrol edildi. 674 araç ve sürücüye 255 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. 48 araç trafikten men edildi.