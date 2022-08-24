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İznik’te sağanak yağış sele neden oldu
Bursa’nın İznik ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu. Caddeler ve yollar göle dönerken bazı evleri sular bastı.
Asayiş 24.08.2022, 23:21
Bursa’nın İznik ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu. Caddeler ve yollar göle dönerken bazı evleri sular bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağmur Bursa’da akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İznik ilçesinde ise sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sokak araları ise dereye dönüşürken bazı vatandaşların evlerini sular bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ederken İznik Belediyesi’ne bağlı kepçelerde kapanan yolları açıyor.
Öte yandan İznik-Bursa karayolunda göçük meydana geldi. Muhtemel bir facia yaşanmadan ekipler bölgede tedbir alırken araç trafiği kesildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
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