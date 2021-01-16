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İznik’te faciaya ramak kaldı
Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir tır petrol istasyonuna daldı. Büyük facia son anda önlendi.
Asayiş 16.01.2021, 17:43
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Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolünü kaybeden bir tır petrol istasyonuna daldı. Büyük facia son anda önlendi.Olay 17.00 sıraları İznik-Boyalıca karayolunda yaşandı. Aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Sabri Yücel’in (53) kullandığı 34 RIF 77 plakalı tır yolun kenarında bulunan benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabilen tır, şoförün manevrası sonucu büyük bir faciayı önledi. Tırın geldiğini gören istasyon çalışanları ve vatandaşlar panik halinde kaçarak canını zor kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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