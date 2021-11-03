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MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Bakan Koca: “(Biontech) mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.”
Bakan Koca: “(Sağlık personeli atamaları) Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.”
İznik’te çalılıkların arasında sızan alkollü şahıs görenleri korkuttu
Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde çalılıkların içinde hareketsiz yatan kişi görenleri korkuttu. Gencin sarhoş olduğu ve çalılıkların içinde sızdığı ortaya çıktı.
Asayiş 03.11.2021, 20:39
Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde çalılıkların içinde hareketsiz yatan kişi görenleri korkuttu. Gencin sarhoş olduğu ve çalılıkların içinde sızdığı ortaya çıktı.
Olay, İznik’in Ayasofya bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılıkların içinde hareketsiz şekilde bir kişiyi yatarak gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre hareketsiz yatan adan adamın sarhoş olduğu anlaşıldı. Türkmenistan uyruklu ve adının Yusuf olduğu öğrenilen genç adam polis ve sağlık ekiplerini görünce şaşırdı. Ekipler vatandaşı alarak ikametgahına bıraktı.