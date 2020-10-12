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İznikli mimar evinde ölü bulundu

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE MİMAR HARUN ÜLKER(49) EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. CENAZESİ BURSA ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI. MİMARIN ÖLÜMÜ İZNİK HALKINI YASA BOĞDU.

Asayiş 12.10.2020, 17:05
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İznikli mimar evinde ölü bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mimar evinde ölü bulundu.

İznik ilçesinde mimarlık yapan evli ve bir çocuk babası Harun Ülker, Selçuk Mahallesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Harun Ülker’in cesedi Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırdı. İznik halkı tarafından sevilen Harun Ülker’in ölümü ilçe halkını yasa boğdu.

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