İznikli mimar evinde ölü bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mimar evinde ölü bulundu.

İznik ilçesinde mimarlık yapan evli ve bir çocuk babası Harun Ülker, Selçuk Mahallesinde yaşadığı evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Harun Ülker’in cesedi Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırdı. İznik halkı tarafından sevilen Harun Ülker’in ölümü ilçe halkını yasa boğdu.