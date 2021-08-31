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İznik Jandarma Karakol Komutanı Duran göreve başladı

Bursa’da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan Jandarma Kıdemli Astsubay Üstçavuş Ersin Veli Duran görevine başladı.

Asayiş 31.08.2021, 19:39
İznik Jandarma Karakol Komutanı Duran göreve başladı

Bursa’da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan Jandarma Kıdemli Astsubay Üstçavuş Ersin Veli Duran görevine başladı.

İznik’te beş yıldır karakol komutanı olarak görev yapan Ünal Berk’in Balıkesir Gönen’e tayininin çıkmasının ardından yerine tayin olan Ersin Veli Duran görevine başladı. Sırasıyla Manisa, Tunceli, Sakarya, Mardin ve Orhaneli’de görev yapan Duran, temmuz ayında yapılan tayinlerle İznik’e karakol komutanı olarak atandı. Duran, evli ve 2 çocuk babası.

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