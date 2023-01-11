İzmit’te öldürülen sağlık çalışanı memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

İzmit’te evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen sağlık çalışanı, memleketi Şanlıurfa’da defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ocak günü saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yaşadığı binadan çıkıp otomobilinin yanına gelen Hürrem Doğan (31) kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Silahlı saldırıda vücuduna 7 mermi isabet eden Doğan, kanlar içinde yerde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan Hürrem Doğan´ı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Hürrem Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında defnedildi

Doğan’ın cenazesi, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesindeki aile mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Hürrem Doğan´ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.