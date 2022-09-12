İzmit’te jiletli kavga

İzmit’te; Taha Ö. annesine küfrettiğini ileri sürdüğü Furkan B. ile sokakta karşılaşınca, jiletle yaralandı.

Olay saat 02.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Furkan B. (23) geçen günlerde annesine küfrettiğini duyduğu Taha Ö. (16) ile sokakta karşılaştı. Bir süre tartışan ikili kavga etmeye başladı. Bu esnada yanında bulunan jiletle Taha Ö., Furkan B.’yi göğüs, kol ve bacağından yaraladı. Arbedede elindeki jiletle Taha Ö.’de kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan Furkan B. yanındaki arkadaşları tarafından motosikletle Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Taha Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan olay anında Furkan B.’nin yanında olan arkadaşı Sırrı Doğan Verener, "Taha isimli şahıs Furkan isimli şahsın annesi ile ilgili ortamlarda küfür etmesi üzerine bulunması sonrası bugün denk geldiler. Furkan yumruk attı, şahıs ara sokağa kaçtı. Ardından önceden hazırladığı jiletle Furkan’a jiletle saldırdı. Biz de motosiklet üzerinde hastaneye getirdik" dedi.