İzmit’te bin 30 bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bin 30 adet bandrolü bulunmayan sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 30 TAPDK bandrolü bulunmayan sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.