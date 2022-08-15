Son Dakika
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yüzme erkekler 50 metre serbest stil finalinde Hüseyin Emre Sakcı, 22.38’lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
İzmit’te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 15.08.2022, 18:31
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.