İzmit’te 5 bisiklet çalan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde farklı tarihlerde 5 bisikleti çalarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.