İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye ceza yağdı

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 8 milyon 415 bin 508 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Marshall Adaları bandıralı "Roadrunner" adlı kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti. Gemiye, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi.