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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir kafede çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT KAFEDE YANGIN ÇIKTI
Asayiş 29.09.2020, 15:17
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir kafede çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor.
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