banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!

İzmir’in ’kadın yunusları’ gece gündüz görev başında

İzmir Emniyeti Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan kadın yunus polisleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden motosiklet üzerinde çalışıyor. Erkek personellerle aynı koşullarda zorlu eğitim alan kadın yunuslar, özellikle KADES ihbarlarında, şiddete maruz kalan kadınların güvencesi oluyor.

Asayiş 08.03.2022, 13:56
İzmir’in ’kadın yunusları’ gece gündüz görev başında

İzmir Emniyeti Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan kadın yunus polisleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden motosiklet üzerinde çalışıyor. Erkek personellerle aynı koşullarda zorlu eğitim alan kadın yunuslar, özellikle KADES ihbarlarında, şiddete maruz kalan kadınların güvencesi oluyor.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev alan ve ’Yunus’ olarak da bilinen emniyet personeli, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden motosiklet üzerinde görev yapıyor. İzmir genelinde 16 kadın personel de aynı zorlu görevi başarıyla yerine getiriyor. Kentin çeşitli bölgelerinde asayiş uygulamalarına katılan Yunuslar, çelik yelek ve uzun namlulu silahla önce çevre güvenliğini alıyor ardından da şüpheli araçları ve kişileri durduruyor. Araçlarda arama yapan polisler, şüphelendikleri kişilerin üst araması ile Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yapıyor. Her gittikleri ihbarda olayın çözümünde yer alan kadın personeller, kavga ihbarlarında ortalığı sakinleştirirken, özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması ihbarlarında, şiddete maruz kalan kadınların güvenli sığınağı haline geliyor.

"Kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor"

Motosikletli Polis Timleri Amiri Başkomiser İsmail Özşener, kadın personellerin gittikleri olaylarda güler yüzlerini sahaya yansıttıklarını ve olayların çözümünde etkin rol aldıklarının altını çizdi. Özşener, "Trafik şehirlerimiz için büyük bir problem. İzmir de Türkiye’nin 3’üncü büyük metropol şehri ve bu da gün içerisinde araç ve yaya trafiğini kalabalık hale getiriyor. Özellikle ekip araçlarının bu kalabalık içerisinde ulaşamadığı yerlerde motosikletli polis timleri olarak biz devreye giriyoruz. Motosiklet üzerine görev yapmak fedakarlık gerektiriyor. Yunus olmak isteyen kadın arkadaşlarımızın müracaatları başvuruları geliyor. Özellikle mesleğe olan bağlılıkları onları yunus olmaya özendiriyor. Biz de kadınların güler yüzünü sahaya yansıtmak için bayan personel görevlendirmesi de yapıyoruz. İlimizde 16 kadın personelimiz yunus polisi olarak görev yapmakta. Her konuda olduğu gibi kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor tabi ki. Arkadaşlar olaylara gittiklerinde, kavga da olsa bir kadının gelmiş olması, kavganın taraflarını yumuşatıyor. Gittikleri yerlerde vatandaşlarımızdan özellikle takdir topluyorlar. Özellikle KADES ihbarlarında, kadın vatandaşların karşılarında hemcinslerini görmesi onlara daha da güven veriyor. Çünkü bir erkeğe anlatamayacakları konuları, kadın personelimize anlatarak daha güvende hissediyorlar" açıklamasında bulundu.

"Babamın motosikleti vardı ama bir kez bile elime almadım"

Yunus polisi olmadan önce hiç motosiklet sürmediğini, ancak buradaki eğitimle beraber profesyonel bir motosiklet sürücüsü olduğunu söyleyen polis memuru Neslihan Gökduman, "Bu vatana hizmet için en iyi mesleğin politik olduğunu düşünüyorum. Mesleğimiz zor ama sevdikten sonra kolay oluyor. Her çocuğun hayalinde bir meslek vardır benim de çocukken hayalimdeki meslek buydu. Sivil hayatta benim babamın motosikleti vardı ama bir kez bile elime almadım. Motosiklet kullanmayı burada öğrendim" dedi. Yunus polisliği seçmesinin sebeplerini söyleyen Gökduman, "Yunus polislerinin farklı kılan özellikler var. Bunlar motosiklet, üniforma, sokakta çalışmak... Vatandaşlar bizleri karşılarında gördüklerinde daha kibar daha kendilerini açıklayabilme potansiyeli yüksek oluyor. Emniyet teşkilatımızın en önem verdiği konulardan biri KADES.. Bu ihbarlara en geç beş 6 dakika içerisinde müdahale etmeye çalışıyoruz. Kadın personel olarak oraya gittiğimizde, şiddete maruz kalan kadın vatandaş kendini daha güvende ve daha iyi hissediyor. Çünkü karşısında hemcinsi var. Çoğu KADES ihbarı da boş çıkabiliyor, vatandaşlarımızın biraz uygulamayı kullanma konusunda bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Türk kadını her işin öncüsü olabilir"

Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlar hakkında söylediği sözün üzerine bu mesleği seçtiğini söyleyen polis memuru Sevcan Güneş de, "Küçük yaşlardan beri ayaklarımın üzerinde durmayı bilen güçlü bir kadın olmak ve insanlara faydalı olabileceğim bir meslek seçmek istiyordum. Ben de polisliği seçtim. Tabi zorlandığımız alanları oluyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünün ben de büyük bir tesiri var. ’Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın...’ Biz burada erkeklerle aynı şartlarda çalışıyoruz; aynı özellikte motosikletlere biniyoruz. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir motosikleti kullanıyoruz. Aynı olaylara müdahale ediyoruz. Fiziki olarak zorlanıyoruz ama Türk kadınının her şeyde başarılı olabileceğini ve her şeyin öncüsü olabileceğini göstermek adına aşkla ve şevkle bunun üstesinden geliyoruz. Biz olay yerlerine gittiğimizde kadın personel olarak daha ikna edici ve caydırıcı oluyoruz. Kadın ve çocuklar özellikle sıkıntılarını daha rahat aktarabiliyorlar" dedi.

Kadın yunus polisleri tarafından durdurulan vatandaş Taner Çeitindere ise, "Halkın kendilerine sonsuz saygı göstermesi lazım; inanılmaz hassas işleri. Kadın yunus polislerini gördüğümde bir İzmirli olarak çok mutlu oluyorum. Dünyanın her yerinde kadınlar her meslek grubunda yer almalı" açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18