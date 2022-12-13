İzmir’in ilçeleri sağanağa teslim oldu

İzmir’de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken, Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçeleri yağıştan olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışlar; Ödemiş, Kiraz ve Tire’de günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki bazı cadde ve sokaklar sağanağın etkisiyle göle dönerken, ekipler suları tahliye etmek için seferber oldu.