İzmir’in farklı ilçelerinde 26 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla; Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar düzenledi. 18-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 382 gram kubar esrar maddesi, 13 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 1 gram Afyon Sakızı ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan 26 kişiden 1’i tutuklanırken, 1 şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.