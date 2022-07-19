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İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 19.07.2022, 00:16
İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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