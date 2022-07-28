İzmir’in 8 ilçesinde zehir baskını: 48 gözaltı

İzmir’in 8 ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 48 kişi gözaltına alındı, baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında 8 ilçede operasyonların düğmesine bastı. Bergama, Beydağ, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 51 bin 305 gram kubar esrar, 125 gram metamfetamin, 903 adet sentetik hap, 20 uyuşturucu içme aparatı ile 6 bin 379 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 48 şüpheliden 3’ü tutuklanarak, cezaevine götürüldü.