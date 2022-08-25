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İzmir’i ikinci kez sağanak vurdu
İzmir’in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Araçlar caddelerden geçerken ilerlemekte sıkıntı çekti.
Asayiş 25.08.2022, 16:34
İzmir’in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Araçlar caddelerden geçerken ilerlemekte sıkıntı çekti.
İzmir’in özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde sağanak yağışın dün etkili olmasının ardından bugün de kısa süreli sağanak yağmur yağdı. Bornova’nın Pınarbaşı semtinde sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar suyla dolu sokaklarda geçmekte zorluk çekerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Sağanak yağmurun yarına kadar ara ara etkili olması bekleniyor.
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gök gürültülü hafif yağmurlu
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