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İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kuzey Irak’ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur” denildi. Şehidin İzmir’de yaşayan ailesine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Asayiş 27.04.2021, 00:07
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İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kuzey Irak’ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur” denildi. Şehidin İzmir’de yaşayan ailesine şehadet haberi yetkililerce verildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, “26.04.2021 tarihinde Kuzey Irak’ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı Hakkari ilinden kalkacak askeri uçakla yarın öğle saatlerinde ilimize getirilmesinin ardından Menderes Ota Mahalle camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Menderes Orta Mahalle mezarlığına defnedilecektir” denildi.

Şehidin İzmir Menderes’te yaşayan ailesine şehadet haberi yetkililerce verilirken, şehit ailesinin yaşadığı binaya ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
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