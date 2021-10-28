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İzmir’e otomobil almaya gelen 2 kişinin 75 bin TL’sini gasp ettiler

İzmir’in Bayraklı ilçesine Balıkesir’den otomobil almak için 75 bin TL ile gelen 2 kişi, silahlı 2 şüpheli tarafından gaspa uğradı. 75 bin lirayı alarak kayıplara karışan şüpheliler kısa sürede polisler tarafından yakalanırken, şüphelilerden birinin sevgilisine hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Asayiş 28.10.2021, 23:41
İzmir’e otomobil almaya gelen 2 kişinin 75 bin TL’sini gasp ettiler

İzmir’in Bayraklı ilçesine Balıkesir’den otomobil almak için 75 bin TL ile gelen 2 kişi, silahlı 2 şüpheli tarafından gaspa uğradı. 75 bin lirayı alarak kayıplara karışan şüpheliler kısa sürede polisler tarafından yakalanırken, şüphelilerden birinin sevgilisine hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir internet sitesinde gördükleri aracı almak isteyen Ö.C. ve G.A., Balıkesir’den İzmir’e geldi. Otomobil satışında aracı olduğu ileri sürülen Ö.K. (28) ile irtibata geçen alıcalar görüşme sonrası Ö.K. ile Doğançay Mahallesi’nde buluştular. Burada Ö.C., G.A., ve Ö.K., otomobil sahiplerini beklerken, yüzü maskeli ve elinde tabanca olan 2 şüpheli gelerek G.A. ve Ö.C.’nin para ve cep telefonlarını gasp etti.

Şüphelilerin kaldıkları eve polis baskını

75 bin TL nakit para ve alıcıların cep telefonlarını alan iki şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, mağdur olan G.A. ve Ö.C., polise giderek durumu bildirdi. Polis, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ö.C., G.A. ve Ö.K.’nin ifadesine başvurdu. Polis tarafından, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alınırken, sorgulama sonrası Ö.K.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bunun üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, U.V. (33) ve A.D. (29) isimli şüphelilerin A.D.’nin Karabağlar ilçesinde ikamet eden sevgilisinin evinde kaldığını belirledi. Zaman kaybetmeden adrese baskın düzenleyen ekiplerce, şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise 36 bin 885 TL ve 100 dolar ile mağdurlara ait cep telefonları ve olayda kullanılan suç aleti ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sevgilisine hediyeler almış

Emniyetteki sorgularında şüphelilerin gasp ettikleri paranın bir miktarını harcadıkları öğrenilirken, şüphelilerden A.D.’nin sevgilisine yüzük ve televizyon aldığı da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından U.V. ve A.D., sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, Ö.K.’nin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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