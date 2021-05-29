İzmir’den çaldığı araçla Akşehir’de yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kamyonet kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın İzmir’den çalındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri D-300 Karayolu uygulama noktasında dur ihtarına uymayan kamyoneti kovalamaca sonucu yakaladı. Aracın İzmir plakalı olduğu ve İzmir’den çalıntı olduğu tespit edildi. Aracı çalan sürücü S.T. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, yağma, gasp, alkollü araç kullanma gibi 27 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, araç otoparka çekildi.