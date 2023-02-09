İzmir’deki yangında pencereden atlayan adam hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir evde meydana gelen yangında panik yaparak pencereden atladığı öğrenilen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın gece 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Pirinççi Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, yangın esnasında evde bulunan 4 kişiden biri olan Mehmet Avcıl (65) panik yaparak ikinci kattaki pencereden aşağı atladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını etkisiz hale getirirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Avcıl’ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangında, evde bulunan diğer 3 kişi olayı yara alamadan atlatırken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.