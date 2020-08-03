İzmir’deki yangında havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı
GECE BÜYÜYEN YANGIN SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR DEVAM EDERKEN, GÜNÜN AYDINLANMASIYLA BERABER HAVADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI.
İzmir’in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Gece büyüyen yangın sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken, günün aydınlanmasıyla beraber havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.
Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.
2 site boşaltıldı
Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Alevler azaldı
Günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı. Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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