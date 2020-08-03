İzmir’deki yangın büyüyor: Siteler boşaltıldı
İZMİR'İN MENDERES İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYOR. YANGININ SIÇRAMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLMASI SEBEBİYLE İKİ SİTENİN BOŞALTILDIĞI ÖĞRENİLDİ.
İzmir’in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangının sıçrama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.
2 site boşaltıldı
Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.
Yangın yola sıçradı
Öğle saatlerinde başlayan yangın Özdere - İzmir Caddesi’ne de sıçradı. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Özdere sahiline doğru ilerlemeye devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede evi bulunan vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.
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