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İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama
İzmir’de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.
Asayiş 03.05.2021, 15:13
İzmir’de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta boyunca çok sayıda operasyon yaptı. Operasyonlarda; 1 kilo 42 gram kokain, 424 gram skunk, 74 gram sentetik kannabinoid, 511 gram metamfetamin, 477 ekstazi, 838 yeşil reçeteye tabi hap, bir gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 fişekte bulunurken, gözaltına alınan 15 şüpheli ise tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.