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İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama

İzmir’de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

Asayiş 03.05.2021, 15:13
İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama

İzmir’de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta boyunca çok sayıda operasyon yaptı. Operasyonlarda; 1 kilo 42 gram kokain, 424 gram skunk, 74 gram sentetik kannabinoid, 511 gram metamfetamin, 477 ekstazi, 838 yeşil reçeteye tabi hap, bir gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 fişekte bulunurken, gözaltına alınan 15 şüpheli ise tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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