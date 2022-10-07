İzmir’deki tefeci operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

İzmir’in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Aydın’ın Didim ilçesinde tefecilik yaparak 8 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda çete üyelerinin yaklaşık 150 kişiyi mağdur ettiği, yüksek faizle senet imzalatıldığı ve yıllardır maaşlarının tek kuruşuna dokunamayan emekli vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen ve toplamda 8 milyon TL haksız kazanç elde eden 12 şüpheli için operasyon düğmesine bastı. Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Didim (Aydın) ilçelerinde bulunan 12 ev ve 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipleri, 12 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlardan söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dolu-boş senet ve mağdurlara ait kimlik fotokopileri, 5 adet icra kesinti dilekçesi, 11 adet alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, 3 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 3 ayrı poşet içerisinde tahmini ağırlığı 150-200 gr arası esrar maddesi ve bir adet uyuşturucu düzeneği, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., N.U., V.D., E.Ç., E.F., F.A., B.D., V.Y., S.Y., N.Y., Z.A. ve Z.Y. isimli 12 şüphelinin işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Otobüs duraklarına ilan asıp vatandaşları ağına düşürmüşler

Operasyon çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin, otobüs duraklarına ,elektrik direklerine, trafolara afiş asarak veya sosyal medya platformlarını kullanarak mağdurlara ulaştıkları, bu yollarla da emekli vatandaşlarımıza kredi vaatlerinde bulundukları, ilk tespitlere göre de emekli olan Türkiye genelindeki 150 civarındaki vatandaşımızı tuzağa düşürüp emekli maaşlarının tamamına hacizler koydukları bilgilerine ulaşıldı. Ayrıca dosya çerçevesinde yapılan ilk tespitlere göre, mağdurlarla alakalı yapılan incelemelerde tefecilerin 2 bin lira tefe usulü faizle para verip 90 bin liralık senet imzalattıkları, yine başka bir mağdura 25 bin lira verip 500 bin liralık senet imzalattıkları tespit edildi. Şebeke üyeleri tarafından mağdur edilen vatandaşların yıllar boyu emekli maaşını tek kuruşuna dokunamadan kandırılarak vermiş oldukları muvafakatnameler sonucu maaşlarını tefecilere aktarmak zorunda kaldığı da belirtildi.

5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.U., V.D., S.D., F.A. ve E.F. tutuklanırken, S.Y., Z.Y., N.Y., Z.A., B.D., V.Y. ve E.Ç. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.