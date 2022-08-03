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İzmir’deki silahlı saldırı cinayetinde 1 tutuklama

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, dört çocuk babası 30 yaşındaki şahsın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.

Asayiş 03.08.2022, 00:32
İzmir’deki silahlı saldırı cinayetinde 1 tutuklama

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, dört çocuk babası 30 yaşındaki şahsın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört çocuk babası Özcan Topal (30), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, saldırıda yaralanan Topal, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eniştesi tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Topal’ın eniştesi H.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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