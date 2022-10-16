İzmir’deki pompalı tüfekli cinayete 1 tutuklama

İzmir’in Konak ilçesinde kavga ettiği kişiden kaçan şahsın markete sığındığında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği market sahibinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3565 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.Ç. eşi ile kavga ettiği esnada eşinin akrabası olan N.Ö. sesleri duyarak kavgayı ayırmak istedi. Bunun üzerine N.Ö.’nün kavgaya karışmasına sinirlenen R.Ç. evdeki pompalı tüfeği alarak N.Ö.’yü kovalamaya başladı. N.Ö., kovalamacada bir markete sığınırken arkasından gelen R.Ç., elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, market sahibi Ufuk Tıkız’a isabet etti. Tıkız kanlar içerisinde yere yığılırken, R.Ç. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralandığı belirlenen Ufuk Tıkız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tıkız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evi ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Öte yandan olayı gerçekleştiren cinayet şüphelisi R.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.