İzmir’deki otluk yangını ile ilgili bir gözaltı
İZMİR’İN DİKİLİ İLÇESİNDE, OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, YANGIN EKİPLERİN YOĞUN UĞRAŞI NETİCESİNDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.
İzmir’in Dikili ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, yangın ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında ki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden belediye itfaiye ekipleri ile birlikte İzmir Orman Bölge’ye bağlı ekipler de sevk edildi. 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve çok sayıda personelin yoğun uğraşları neticesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, yangınla ilgili Mustafa C., isimli şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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