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İzmir’deki orman yangınları kontrol altında

İzmir’in Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Asayiş 20.08.2021, 19:26
İzmir’deki orman yangınları kontrol altında

İzmir’in Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

İzmir’in Urla ilçesinde Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının da kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken yangın bölgelerinin yerleşim yerlerinden uzak olduğu belirtildi.

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