İzmir’deki orman yangınında alevler mahalleyi tehdit ediyor
YANGININ YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞMASI SEBEBİYLE EKİPLER ÇALIŞMALARI DAHA DA HIZLANDIRDI. İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ YANGINA 17 ARAZÖZ, 7 HELİKOPTER, 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI İLE MÜDAHALE EDİYOR.
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının mahalleyi tehdit etmesinin ardından ekipler var gücüyle çalışmaları sürdürüyor.
İzmir’in Menderes ilçesi dün meydana gelen Çamönü Mahallesi’ndeki orman yangınının ardından bir yangınla daha sarsıldı. Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle Gümüldür Yolu, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı; ekipler alarma geçti
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle ekipler çalışmaları daha da hızlandırdı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor.
Çile Mahallesi’ni tehdit eden alevler dolayısıyla söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.
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