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İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Asayiş 17.08.2021, 20:21
İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazöz sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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