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İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Asayiş 20.07.2022, 19:08
İzmir’deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

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