İzmir’deki köpek cinayetinde hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sokak köpeklerine baktıkları için komşuları tarafından öldürüldüğü öğrenilen 3 kişi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini kaybeden acılı damat, güçlükle ayakta durabildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 7171/1 Sokak’ta Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan K. (62), sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek (61) ile tartıştı. Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü’ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Yahya Köşek, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’nün cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, Bayraklı Bilal-i Habeşi Camii’ne getirildi. Cenazeye Funda Güçlü’nün eşi ve Köşek çiftinin damadı Rıdvan Güçlü, aile fertleri, komşuları ve sevenleri katıldı. Rıdvan Güçlü, eşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamazken güçlükle ayakta durdu. Cenazeler, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.