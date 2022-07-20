İzmir’deki kontrol altına alınan orman yangını İHA kamerasında

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan orman yangını İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

(AK-