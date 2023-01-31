İzmir’deki ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 91 tutuklama

İzmir’de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen, detaylarını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aktardığı ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 91’i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak gününün ilk saatlerinde, ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde eş zamanlı olarak 236 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 5 ay süren takip sonucu İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun katılımı ile il genelinde hedef şahıslara yönelik; 400 ekip, 10 özel harekat olmak üzere bin 200 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı, 20 narkotik köpeğin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda toplam 212 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyonda polis ekipleri, 42 kilo 985 gram esrar maddesi, 52 kilo 300 gram skank maddesi, 20 kilo 478 gram metamfetamin maddesi, 812 bin 862 adet sentetik ecza, 70 bin 783 adet ecstacy maddesi, 6 kilo 664 gram kokain maddesi, 10 adet kök kenevir bitkisi, 311 gram eroin maddesi, 15 adet hassas terazi, 8 tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Jandarma ekipleri ise adreslerde yapılan aramada, 31 kilo 234 gram esrar, 4 bin kök kenevir bitkisi, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirdi.

91 şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan toplam 212 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 91’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.