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İzmir’deki kaza sonrası alevlere teslim olan araca beton mikseri ile müdahale

İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza sonrası alevlere teslim olan araca olay yerinden geçmekte olan beton mikseriyle müdahale edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 18.11.2021, 23:49
İzmir’deki kaza sonrası alevlere teslim olan araca beton mikseri ile müdahale

İzmir’in Aliağa ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza sonrası alevlere teslim olan araca olay yerinden geçmekte olan beton mikseriyle müdahale edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir Karayolu Aliağa Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bergama’dan İzmir istikametine gitmekte olan T.M. (48) idaresindeki 34 VT 9299 plakalı Kia marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve OSB istikametine dönmek isteyen G.E. (25) yönetimindeki 35 DU 939 plakalı Toyota marka araçla kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Beton mikseri ile yangına müdahale edildi

Kaza sonrası G.E., idaresindeki 35 DU 939 plakalı araçtan dumanların yükselmesi üzerine kazaya karışan diğer araç bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekiplerince yangın tüpleri ile alevlere müdahale edilirken, o esnada adresten geçmekte olan beton mikseri de yanan aracı su sıkarak söndürmeye çalıştı. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangına müdahale anı cep telefonu görüntülerine yansıdı

Öte yandan, beton mikseri ile alevlere teslim olan araca müdahale edilmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde beton mikseri ile yangına suyla müdahale edilmesi yer alırken, kazada hafif yaralanan sürücü ise olay yerine intikal eden ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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